Джо Роган не видит смысла запрещать бойцам бить по затылку

Комментатор UFC Джо Роган допустил, что можно разрешить бойцам UFC бить по затылку, потому что так или иначе бойцы часто во время боя получают удары по затылку.

«Я даже не знаю, стоит ли запрещать бойцам бить по затылку. Многие удары приходятся по затылку, и это не вызывает вопросов — парень падает в нокаут. Ты не можешь все время попадать по виску», — сказал Роган на своем подкасте.

Удары по затылку были запрещены в UFC в 2000 году. В затылочной части головы расположен мозжечок, повреждение которого может привести к фатальным последствиям, так как этот отдел координирует движения тела.