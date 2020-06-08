Джо Роган не верит, что Макгрегор реально намерен завершить карьеру

Известный комментатор UFC Джо Роган усомнился в том, что Конор Макгрегор реально намерен завершить карьеру.

— Я ни секунды в это не верю. Я думаю, что Макгрегор пытается заставить вас говорить о нем, — цитирует Рогана Sox Sports. — А когда еще заставлять людей обсуждать себя, если не во время зрелищных боев? Макгрегор воспользовался ситуацией и сказал, что завершает карьеру. Я в это не верю.

Накануне бывший чемпион UFC в двух весовых категориях внезапно объявил о завершении карьеры. Позже ирландский боец объяснил свое решение потерей интереса к смешанным единоборствам и недовольством действиями UFC.