«Думаю, буду в числе первых, кто попадет в кард». Минаков готов выступить на шоу Bellator в Европе

Российский боец Bellator Виталий Минаков в интервью «СЭ» рассказал о том, что готов выступить на одном из турниров Bellator в Европе.

Осенью прошлого года Минакову отказали в получении американской визы. Вопрос не решен до сих пор.

— Европейские турниры Bellator вас интересуют?

— Мы искали возможность выступления где-то за пределами США. Обсуждали поединок в Дублине. Турнир там должен был состояться в конце мая. По-моему, 26-го. В общем, в 20-х числах. Но из-за пандемии все отменилось.

— Сейчас турнир в Дублине планируется на октябрь. В том же месяце должно состояться шоу Bellator в Милане.

— Если они будут проводить эти турниры, то, конечно, мы будем рассматривать возможность участия. Думаю, буду в числе первых, кто попадет в кард.

35-летний Минаков — бывший чемпион Bellator в тяжелом весе (2013 — 2016). На его счету 22 победы и 1 поражения в ММА. (Илья Андреев)

Первую часть большого интервью с Виталием Минаковым можно прочитать здесь.