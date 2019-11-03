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Дуэйн Джонсон на UFC 244 продемонстрировал пояс «самого жесткого гангстера». Видео

07:27
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В Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» проходит турнир UFC 244. В главном бою вечера в полусреднем весе сойдутся Нейт Диас и Хорхе Масвидаль. Победитель получит пояс «самого жесткого гангстера», который был подготовлен специально к этому мероприятию.

Его вручит бывший рестлер, а ныне актер Дуэйн «Скала» Джонсон. Он продемонстрировал публике пояс перед боем.

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