Дуэль взглядов Хабиба и Порье. Видео

Российский боец, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье провели дуэль взглядов на первой пресс-конференции перед поединком, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

Сам поединок между спортсменами состоится на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Порье в последнем бою победил соотечественника Макса Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC. Данный титул означает статус официального претендента на бой с Нурмагомедовым, который выступает в ММА с 2008 года. Всего на счету российского спортсмена 27 побед и ни одного поражения.

Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения российского спортсмена истечет в июле 2019-го.