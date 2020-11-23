Друг Харитонова: «Обязательно обсудим с Сергеем мое примирение с Яндиевым»

Бизнесмен Руслан Абдо в интервью «СЭ» рассказал, что еще не знает, как боец Bellator Сергей Харитонов отреагировал на его примирение с бойцом UFC Адамом Яндиевым.

13 ноября во время турнира по ММА Яндиев напал сначала на Абдо, а потом на Харитонова. Обоим потребовалась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. В воскресенье вечером боец сообщил о примирении с Абдо. По словам Харитонова, Яндиев должен ему денег. Абдо в свою очередь оставлял на этот счет комментарий в Instagram, что не понравилось Яндиева. Боец UFC уверяет, что никогда не брал у Харитонова в долг.

— А Сергей Харитонова на встрече не было? — вопрос Абдо.

— Не было.

— А как он отреагировал на ваше примирение?

— Я еще не знаю. Поговорю с ним на днях. Мы это с ним пока не обсуждали. Я ему говорил, что надо что-то делать, чтобы это все закончилось. Сергей это все оставил на мое усмотрение.

— То есть он ожидал, что вы с Яндиевым можете пойти на мировую?

— Не могу сказать. Не знаю, какое у Сергея сейчас настроение, какая там ситуация. Я с ним увижусь и обязательно на эту тему переговорю.

— А с Адамом обсуждали его конфликт с Сергеем?

— Особо нет. Нас волновал другой вопрос — чтобы мы с ним обсудили то, что между нами произошло.

— Готовы к тому, что сейчас многие начнут писать, что надо было идти до конца, зачем мириться? Кто-то подумает, что вас заставили.

— А что хорошего в том, что я пошел бы до конца? У меня нет времени этим заниматься — у меня есть своя работа. Им это тоже не нужно, потому что очень большая головная боль. Не думаю, что результат меня удовлетворит или их сторону. Непонятно как это вообще закончится. Не захотел я. Это очень долго, очень нервно. И вообще я это все не люблю.

— А что теперь будет с уголовным делом, которое возбудили в отношении Яндиева за избиение вас?

— Там, по сути, еще ничего не возбуждено. Были объяснения, которые у нас брали в больнице. Будем писать отказные, что претензий не имеем, и все. Там и заявления, по сути, не было. (Илья Андреев)