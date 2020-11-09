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Дос Аньос пожелал Махачеву скорейшего восстановления

03:32
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Бразильский боец UFC Рафаэль дос Аньос пожелал россиянину Исламу Махачеву как можно быстрее восстановиться от травмы.

«Желаю Исламу Махачеву скорейшего восстановления, — написал дос Аньос в Twitter. — Ищу нового партнера для танцев. Похоже, Майкл Чэндлер готов к работе. Твой ход!»

Бой между Махачевым и бывшим чемпионом UFC в легком весе дос Аньосом должен был состояться в ночь на 15 ноября на турнире UFC Vegas 14. Однако, по данным ESPN, Махачев получил травму и снялся с поединка.

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