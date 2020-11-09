Дос Аньос пожелал Махачеву скорейшего восстановления

Бразильский боец UFC Рафаэль дос Аньос пожелал россиянину Исламу Махачеву как можно быстрее восстановиться от травмы.

«Желаю Исламу Махачеву скорейшего восстановления, — написал дос Аньос в Twitter. — Ищу нового партнера для танцев. Похоже, Майкл Чэндлер готов к работе. Твой ход!»

I wish @MAKHACHEVMMA a speed recovery. Looking for a new partner to dance. Looks like @MikeChandlerMMA is ready to go. Your move! — Rafael dos Anjos (@RdosAnjosMMA) November 9, 2020

Бой между Махачевым и бывшим чемпионом UFC в легком весе дос Аньосом должен был состояться в ночь на 15 ноября на турнире UFC Vegas 14. Однако, по данным ESPN, Махачев получил травму и снялся с поединка.