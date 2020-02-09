Доминик Рейес: «Я был круче Джонса»

Американский боец ММА Доминик Рейес считает, что он заслуживал победы в поединке со своим соотечественником Джоном Джонсом в главном поединке турнире UFC 247 в Хьюстоне (США). Судьи отдали победу Джонсу.

— Да, он чемпион, ему удалось провести несколько тейкдаунов, но мне кажется, что я все-таки был круче, — сказал Рейес после боя. — Я продемонстрировал хороший бой с ним. Такая игра, приятель. Как только у него что-то получалось, я старался брать реванш и отвечать с лихвой. Хочу всем сказать спасибо. Это было невероятно. Спасибо большое.

Поединок продлился все пять раундов. Джонс победил единогласным решением судей.

Американец защитил чемпионский титул. Он является лидером рейтинга лучших бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий.

32-летний Джонс одержал 26 побед в ММА при одном поражении. Еще один поединок был признан несостоявшимся. У 30-летнего Рейеса 12 побед и одно поражение.