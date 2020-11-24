Дмитрий Носов: «Харитонова занесло. Он теперь будет отчитываться перед государством»

Бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов в беседе с «СЭ» прокомментировал примирение Сергея Харитонова и Адама Яндиева.

— Для меня, как для политика и мужчины, главное — всегда говорить как есть, — отметил Носов. — Кто ошибается — потом поймет, хотя вряд ли извинится. Эта ситуация показала, что я был прав. Харитонов начал распускать сплетни, Яндиев не сдержался. Адам виноват по закону. Не знаю, как там дальше ситуация пойдет. Думаю, ему еще придется ответить перед законом. В этом плане я его не поддерживаю, руки нельзя было распускать. Но нас там не было, мне не знаем всего.

Примирение — это очень хорошо. Уверен, что это не было постановкой для привлечения внимания. Надеюсь, больше мы не будем копаться в этом белье. Но, слушая Харитонова в последнюю неделю, ни у одного меня появилась мысль, что у человека не все в порядке с психическим здоровьем. Ему стоит провериться. То, что он начал нести — это какой-то сюрреализм. Сергея занесло, ему мерещатся кастеты, говорит про какие-то небритые подмышки, начал оскорблять уважаемых людей. Меня он тоже задел своим постом, в котором начал врать про ситуацию в Тайланде, про мое изгнание из партии, про то, что я лезу под юбки к чужим женщинам. Это не просто вранье — это подлость! Это личное оскорбление. Но я не буду опускаться до такого же уровня, наша команда работает только в рамках законов и нравственных и государственных!

Сейчас идет работа над аудиозаписью от 11 сентября, он лично говорит про свой положительный тест на коронавирус. Ситуация странная, а возможно преступная в наше время. Прослушав запись Харитонова, можно сделать два вывода: или Сережа дурачок и какую-то ерунду несет, или он говорит правду и утаивает, что вышел на бой, а потом и к людям с коронавирусом. Сергей, как законопослушный гражданин, теперь будет отчитываться перед государством. Это не уголовное дело, наверное, но такой факт имеет место быть. (Сергей Федоров)