Дмитрий Кудряшов: «По-прежнему открыт для ММА, но думаю о боксе»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов (24-3) в интервью «СЭ» оценил возможность проведения боя в смешанных единоборствах.

34-летний россиянин должен был провести дебютный поединок в ММА 12 октября на турнире Fight Nights в Москве. Его соперником должен был стать латвийский кикбоксер Артур Горлов, но бой был отменен из-за травмы носа у Кудряшова.

— ММА? Я по-прежнему открыт для предложений, но прямо сейчас сконцентрирован на боксе. Я и всегда был, но тогда у меня не было определенности со следующим боем в боксе, поэтому я решил — почему бы и нет? Я же тем более в своей бойцовской карьере выступал по рукопашному бою, поэтому для меня это знакомо. Но все-таки перейти с ринга в октагон без тщательной подготовки неправильно, мне надо борьбу тренировать, много чего еще. Так что я сейчас думаю только о боксе, — сказал Кудряшов. (Михаил Потапов)