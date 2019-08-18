Диас в первом бою с 2016 года победил Петтиса на UFC 241

Нэйт Диас на турнире UFC 241 в Анахайме (США) одержал победу над экс-чемпионом организации в полусреднем весе Энтони Петтисом единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28)

Диас не выходил в октагон с 2016 года, когда проиграл Конору Макгрегору. Петтис в последнем поединке в марте 2019 года победил Стивена Томпсона.

Для Диаса это 21-я победа в 32 боях. У Петтиса 9-е поражение при 22 победах.

В главном бою вечера чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье (США) встретится со Стипе Миочичем (Хорватия).