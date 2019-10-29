Диас готов бросить вызов Нурмагомедову

Боец UFC Нейт Диас заявил, что в случае успеха в поединке с Хорхе Масвидалом, готов провести бой против Хабиба Нурмагомедова.

— Если он побьет меня, это будет громким событием, — сказал Диас в интервью ESPN.

Отметим, что в недавнем интервью отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, заявил о том, что хотел бы видеть Нейта Диаса одним из соперников своего сына.

Поединок в полусреднем весе между Нейтом Диасом и Хорхе Масвидалом станет главным событием турнира UFC 244, который состоится 2 ноября в Нью-Йорке.