Девушка-боец и невероятная техника обращения с бутылкой. Это может стать новым челленджем?
19:04
Twitter ESPN опубликовал видео с участием девушки-бойца. Она оригинальным способом ударила ногой по бутылке, подбив ее вначале на спортивном снаряде.
Ранее в соцсетях приобрел популярность челлендж по открыванию бутылки без помощи рук. В нем приняли участие многие спортсмены, которые публиковали видео на своих страницах.
«Hey could you pass the water?»— ESPN UK (@ESPNUK) September 12, 2019
Her: pic.twitter.com/Xrag2f0ux6