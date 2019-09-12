Девушка-боец и невероятная техника обращения с бутылкой. Это может стать новым челленджем?

Twitter ESPN опубликовал видео с участием девушки-бойца. Она оригинальным способом ударила ногой по бутылке, подбив ее вначале на спортивном снаряде.

Ранее в соцсетях приобрел популярность челлендж по открыванию бутылки без помощи рук. В нем приняли участие многие спортсмены, которые публиковали видео на своих страницах.