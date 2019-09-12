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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Девушка-боец и невероятная техника обращения с бутылкой. Это может стать новым челленджем?

19:04

Twitter ESPN опубликовал видео с участием девушки-бойца. Она оригинальным способом ударила ногой по бутылке, подбив ее вначале на спортивном снаряде.

Ранее в соцсетях приобрел популярность челлендж по открыванию бутылки без помощи рук. В нем приняли участие многие спортсмены, которые публиковали видео на своих страницах.

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