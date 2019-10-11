Десантник сцепился с бойцом из Ирана на взвешивании

Российский боец Филипп Косырев и иранец Мухаммед Хейбати устроили потасовку на взвешивании перед турниром Fight Nights Global 94, который пройдет в Москве в субботу.

20-летний Косырев служил в десантуре и вышел на взвешивание в голубом берете. Сблизившись друг с другом, бойцы начали пихаться, а потом россиянин попытался ударить иранца ногой.

Для Косыраева это будет дебютный бой в ММА, если верить данным Tapology и Sherdog. Хейбати провел один поединок, в августе этого года нокаутировав россиянина Абдуллу Муртазалиева.

Главными собыиями вечера станут бой за титул чемпиона FNG в легчайшем весе (до 61,2 кг) между Евгением Игнатьевым (12-2-2) и Никитой Балтабаевым из Казахстана (7-4-0), а также поединок между тяжеловесами Дмитрием Смоляковым (9-3) и Хасаном Юсефи (4-4-1) из Ирана.