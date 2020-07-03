Денис Лебедев: «Абдулманап был для Хабиба не просто отцом, а справедливым наставником»

Российский боксер, чемпион мира Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» предположил, что кончина Абдулманапа Нурмагомедова может серьезно сказаться на карьере его сына, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Нурмагомедов-старший скончался в Москве в возрасте 57 лет.

— Лично я Абдулманапа не знал, но как-то мне дагестанцы передали папаху, говорят, от Хабиба. Так это или приукрасили — уж не знаю. Но мне всегда Хабиб казался хорошим человеком, хорошо воспитанным. И он высказывается правильно, его слова совпадают во многом с ходом моих мыслей. Абдулманап строг, но справедлив. Очень соболезную. Когда-то у меня умерла мама, и это сильно помешало продолжить карьеру. В моих глазах потух огонек. Надеюсь, у Хабиба так не будет. В любом случае — выбор за ним. Но родители — это на всю жизнь, их не выбирают. А Абдулманап посвятил всю свою жизнь боям, был тренером сына. Он больше чем отец. Мы знаем, как на Кавказе дети относятся к старшим. Так должно быть и во всей России, — отметил Лебедев. (Дмитрий Кузнецов)