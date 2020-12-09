Деметриус Джонсон: «Я больше никогда не буду драться в 56 кг»

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе и действующий боец ONE Championship Деметриус Джонсон заявил, что не будет возвращаться в 56 кг.

«Когда я дрался в UFC, то весил в лагере к бою 61-62 кг. К бою я сильно откатывался водой и достигал 63 кг в день выхода в клетку. Но это была вода, и уже на следующий день после боя меня снова откатывало вниз до 61 кг.

Я больше никогда не буду драться в 56 кг (125 фунтах). Это очень нехорошо для твоего здоровья. Сейчас я вешу 62,5 кг, во мне никакого лишнего жира, одни мускулы. Я хочу быть в таком весе и состоянии. В ONE FC наилегчайший 135 фунтов (61 кг), поэтому мне особо не нужно гонять. Сгонка до 56 бьет по печени, очень вредно для здоровья гонять в эту категорию«, - сказал Джонсон в интервью ESPN.

Деметриус Джонсон (30-3-1) покинул UFC осенью 2018-го в рамках трансферного соглашения с ONE Championship, по которому он перешел в азиатский промоушен, а на его место в UFC отправился Бен Аскрен.

В UFC Джонсон удерживал титул в наилегчайшем весе с июня 2012-го по август 2018-го. За 6 лет Деметриус провел 11 защит титула. Потерял пояс на UFC 227, проиграв раздельным решением Генри Сехудо. В ONE Championship «Могучий Мышонок» провел 3 боя, одержав во всех из них победы.