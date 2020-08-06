Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену боя Забита Магомедшарипова.

Поединок против Яира Родригеса должен был возглавить турнир 29 августа, однако у него были выявлены растяжение связок лодыжки и трещина. Заменить травмированного бойца вызвался Келвин Каттар, которого Магомедшарипов победил единогласным решением судей в ноябре прошлого года.

— Давно заслужил, — написал Хабиб в Instahram.