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«Давно заслужил». Хабиб — о титульном бое Магомедшарипова

6 августа 2020, 22:36
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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену боя Забита Магомедшарипова.

Поединок против Яира Родригеса должен был возглавить турнир 29 августа, однако у него были выявлены растяжение связок лодыжки и трещина. Заменить травмированного бойца вызвался Келвин Каттар, которого Магомедшарипов победил единогласным решением судей в ноябре прошлого года.

— Давно заслужил, — написал Хабиб в Instahram.

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