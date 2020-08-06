«Давно заслужил». Хабиб — о титульном бое Магомедшарипова
6 августа 2020, 22:36
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену боя Забита Магомедшарипова.
Поединок против Яира Родригеса должен был возглавить турнир 29 августа, однако у него были выявлены растяжение связок лодыжки и трещина. Заменить травмированного бойца вызвался Келвин Каттар, которого Магомедшарипов победил единогласным решением судей в ноябре прошлого года.
— Давно заслужил, — написал Хабиб в Instahram.
Сторис Нурмагомедова pic.twitter.com/2EgPdgAKPA— Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) August 6, 2020
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