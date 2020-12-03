Дата встречи Путина с Нурмагомедовым пока не определена

Дата встречи президента России Владимира Путина с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, который прилетел в Москву, пока не определена.

— Пока нет, — цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

В конце октября Путин по телефону поздравил Нурмагомедова с победой в бою с американцем Джастином Гэтжи. Сразу после поединка 32-летний россиянин заявил, что это был его последний бой в UFC. Тогда Песков рассказал, что Путин собирается встретиться с Нурмагомедовым.