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Дата встречи Путина с Нурмагомедовым пока не определена

12:02
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Дата встречи президента России Владимира Путина с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, который прилетел в Москву, пока не определена.

— Пока нет, — цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

В конце октября Путин по телефону поздравил Нурмагомедова с победой в бою с американцем Джастином Гэтжи. Сразу после поединка 32-летний россиянин заявил, что это был его последний бой в UFC. Тогда Песков рассказал, что Путин собирается встретиться с Нурмагомедовым.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201203/nurmagomedov-1587475467.html

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