Дастин Порье будет прооперирован

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье решил отложить возвращение в октагон. Его беспокоит хроническая травма бедра, так что боец решил сделать операцию, сообщает MMAFigting.

В ближайшее время американский легковес будет прооперирован, и сможет вернуться в октагон не ранее марта следующего года.

Напомним, что в сентябре текущего года на UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье предпринял неудачную попытку объединить временный и действующий титулы в легком весе, проиграв удушением в третьем раунде Хабибу Нурмагомедову.