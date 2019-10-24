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Дастин Порье будет прооперирован

09:12
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Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье решил отложить возвращение в октагон. Его беспокоит хроническая травма бедра, так что боец решил сделать операцию, сообщает MMAFigting.

В ближайшее время американский легковес будет прооперирован, и сможет вернуться в октагон не ранее марта следующего года.

Напомним, что в сентябре текущего года на UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье предпринял неудачную попытку объединить временный и действующий титулы в легком весе, проиграв удушением в третьем раунде Хабибу Нурмагомедову.

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