Даниэль Кормье: «Уверен, что Хабиб покинул США не сам, что ему посоветовали»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье поделился мнением о том, что российский боец Хабиб Нурмагомедов не может покинуть Россию и вылететь на бой с американцем Тони Фергюсоном.

— Мне кажется, тут много недопонимания, — цитирует ESPN Кормье. — То есть, Хабибу сказали лететь в Абу-Даби, а потом сказали, что поединка не будет? Дана Уайт часто говорил, что ему каждый день срывают планы. Уверен, что Хабиб покинул США не сам, а ему посоветовали, сказали, что там безопаснее. Теперь получается, что он вне игры. Их бой с Фергюсоном проклят.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был состояться в рамках турнира UFC 249, который запланирован на 18 апреля в Бруклине. Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) 15 марта вынес рекомендацию об отмене или переносе в течение следующих восьми недель мероприятий с участием более 50 человек на всей территории страны из-за коронавируса. В данный момент организаторы ищут новую площадку.