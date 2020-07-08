Даниэль Кормье: «Не представляю, что Хабиб будет делать без отца»

Американский боец UFC Даниэль Кормье считает, что россиянину Хабибу Нурмагомедову будет сложно продолжить выступления после смерти его отца, Абдулманапа. 3 июля стало известно, что Нурмагомедов-старший скончался в возрасте 57 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

— Я говорил с Хабибом в прошлую среду, за два дня до того, как его отца не стало, — сказал в интервью ESPN Кормье. — Ему было очень тяжело справляться со всем, что на него навалилось. Тренировки помогали ему почувствовать себя лучше, помогали отвлечься, но, учитывая последние обстоятельства, думаю, что ему будет сложно драться. Не знаю, что теперь будет. Отец был большой частью жизни Хабиба. Даже не представляю, что он теперь будет делать без отца.

Ближайший бой Хабиба Нурмагомедова — против американца Джастина Гэтжи — запланирован на сентябрь этого года.