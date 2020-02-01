Президент UFC Дана Уайт рассчитывает зарегистрировать долгожданный титульный бой в полусреднем весе между Камару Усманом и Хорхе Масвидалом на International Fight Week 2020 в Лас-Вегасе.

— Мы собираемся привезти их в Вегас, — цитирует MMA Fightings Уайта. — Масвидал и Усман будут драться в Вегасе, вероятно, на Международной неделе борьбы. Если Масвидал победит, возможно, мы проведем его первую защиту титула в Майами. Это всегда было в планах.

32-летний Усман провел в ММА 17 боев, в которых одержал 16 побед. На счету 35-летнего Масвидала 35 побед в 48 боях в профессиональной карьере.