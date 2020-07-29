Дана Уайт считает, что Макгрегору стоит возобновить карьеру

Президент UFC Дана Уайт высказал мнение о том, окончательное решение принял ирландец Конор Макгрегор, объявив о завершении карьеры.

«Мы говорим с ним о жизни, но не о боях, — сказал Уайт в интервью CNN. — Конор Макгрегор завершил карьеру. Окончательное ли это решение? Никогда нельзя сказать точно. Для него есть большой смысл вернуться в подходящий момент.

Какой момент будет подходящим? Я не знаю. Сейчас моя цель — дожить до 1 января, чтобы в мире больше ничего не случилось до конца года. С нетерпением жду окончания 2020 года. Это худший год в истории".

32-летний Конор Макгрегор провел 26 поединков в ММА, одержал 22 победы (19 нокаутов) при четырех поражениях.