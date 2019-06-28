Дана Уайт назвал величайшего бойца в истории MMA. Это не Хабиб или Макгрегор

Президент UFC Дана Уайт​ назвал чемпиона организации в полутяжелом весе Джона Джонса лучшим бойцом в истории смешанных единоборств.

– Джон – настоящий доминатор, – цитирует Уайта ESPN. – Я считаю его величайшим в истории MMA. У него есть все качества, чтобы иметь этот статус. Он пережил немало проблем в своей жизни, но остался сильным. Это впечатляет. Кто-то может не согласиться, но для меня он является настоящим феноменом.

Следующий бой Джонс проведет на UFC 239 в Лас-Вегасе 6 июля против Тиаго Сантоса.

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