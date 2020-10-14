Дана Уайт намекнул, кто станет следующим соперником Чимаева

Имя ближайшего соперника Хамзата Чимаева будет объявлено через два дня, сообщил в интервью ESPN президент UFC Дана Уайт.

— В течение ближайших двух дней у меня будет кое-что для него, — сказал Уайт. — Слушайте, сейчас никто не хочет драться с ним. Кроме Нила Мэгни. Он сказал: «Я буду драться с ним». Уважение Нилу.

26-летний Чимаев дебютировал в UFC в июле и за это время выиграл три боя из трех (все — досрочно). Всего на его счету девять побед в девяти боях в ММА (все — досрочные). У 33-летнего Мэгни 24 победы и 7 поражений в ММА (17-6 в UFC).

Чимаев родился в России (в Чечне), а в 2013 году переехал в Швецию. В ММА он представляет Швецию.