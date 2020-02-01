Президент UFC Дана Уайт высказал свое мнение в отношении бывшего чемпиона промоушена Конора Макгрегора. По его словам, ирландца можно поставить в один ряд с Майком Тайсоном и Мохаммедом Али.

— Макгрегор — не только главная звезда MMA, он — один из лучших бойцов в истории боевых искусств, — цитирует Уайта BJPenn. - Говоря о единоборствах и их представителях, то на ум сразу приходят Мохаммед Али, Майк Тайсон, Шугар Рэй Леонард. Конор находится в одной с ними лиге.

У него классный стиль, он интересен публике. Можете вспомнить скучный его бой? Таких нет. Он выделяется как личность. Он ярко смеется, имеет особую ауру и харизму. Это все нравится людям.