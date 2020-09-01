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Дана Уайт готов организовать бой Джон Джонс vs Брок Леснар

1 сентября 2020, 23:44
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Президент UFC Дана Уайт сообщил порталу TMZ, что он готов устроить бой между Джоном Джонсом и Броком Леснаром.

Ранее стало известно, что 31 августа контракт 43-летнего Леснара с прореcтлинг-лигой WWE закончился, и экс-чемпион UFC в тяжелом весе стал свободным агентом. Джонс написал в Twitter, что готов побить Леснара.

По словам Уайта, если Леснар «серьезно заинтересован» в бое с Джонсом, он будет «более чем счастлив» организовать поединок между ними.

33-летний Джонс (26-1 в ММА) — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. В августе он оставил пояс, поскольку решил перейти в тяжелый вес. Леснар (5-3 в ММА) был чемпионом UFC в тяжелом весе с 2008 по 2010 годы.

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