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Сегодня, 14:36

Дакаев заявил, что в ACA у него есть шанс обустроиться в жизни как никогда

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший чемпион Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев после победы над бразильцем Эвертоном Фрейтасом заявил, что воспринимает свой переход в ACA как шанс обустроить собственную жизнь.

«Решение о моем уходе из Eagle FC принимало руководство. Я сам на счет этого не разговаривал, но мы видим, что чемпионы уходят из лиги. Много бойцов ушло. Рядовые бойцы в том числе. Постоянных боев нет, а нам надо развиваться. Мне 27 лет, это мой шанс. Я сейчас полностью доволен тем, что оказался в ACA. Майрбек Хасиев суммой меня никак не обидел. Это раз. Второе. Сразу после этого боя я попадаю в Гран-при. Это немалые деньги. У меня есть шанс обустроиться в жизни как никогда», — приводит слова Дакаева MMA.Metaratings.ru.

16 июня Дакаев в дебютном поединке в лиге ACA одержал победу нокаутом над бойцом из Бразилии Эвертоном Фрейтасом.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/eks-chempion-eagle-fc-dakaev-v-aca-u-menya-est-shans-obustroitsya-v-zhizni-kak-nikogda-259427/
ММА
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