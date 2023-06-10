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Сегодня, 14:09

Дацик о братьях Емельяненко: «Не Феде судить Александра. Саня не просит деньги на чекушку»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский тяжеловес Вячеслав Дацик отреагировал на заявление Федора Емельяненко.

Ранее в большом интервью Федор Емельяненко заявил, что ничем не может помочь брату Александру в борьбе с алкоголизмом.

«Мочь-то он может, просто у него нет желания, — сказал Дацик в интервью «СЭ». — Начнем с этого. Ну, если нет желания, о чем тут разговаривать? Вот и все. У Санька своя жизнь. Он, по крайней мере, вытащил своего младшего брата на бои, помогает. Помимо того, что сам подрался, так еще младшему брату сделал поединок, и брат выиграл его. Сделал хороший, четкий нокдаун, хотя дальше по ногам, конечно, получал, и выиграл за счет того, что соперник сделал ошибку, бив в корпус, голову ногами, а не добивал ноги, потому что последний раунд. Но бой он выиграл за счет нокдауна, потому что на руках хорош, четко попал.
Саня хотя бы подтягивает младшего брата на бои, дает возможность заработать. Сам что-то зарабатывает. То есть он не ходит, не бухает, не просит: «Дайте мне на чекушку». Саня хоть отрезвел, позанимался, вышел на бой, заработал деньги. Ну да, он отдыхает. Он отдыхает на свои [деньги], это уже его право. Да, делает глупость, что отдыхает так, согласен, но это его личное право, тем более, не Феде его судить. Федя ему ничем не помогает. Хотя имеет такую возможность, но не имеет такого желания».

Свой следующий поединок Дацик проведет 23 июня на турнире Ural FC 3 в Казахстане. Оппонент — местный боец Галым Жасланов.

Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
Федор Емельяненко
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