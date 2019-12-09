Дацик считает, что Ле Баннер слишком самоуверен

Боец ММА Вячеслав Дацик поделился ожиданиями от предстоящего поединка с легендарным кикбоксером Жеромом Ле Баннером. Бой пройдет 15 декабря в Казани.

«Моя слабая сторона, возможно, недостаточная скорость: давно не работал ногами, — приводит слова Дацика пресс-служба «Бои по правилам ТНА». — Естественно француз — один из лучших бойцов в мире, очень опытный. Своим преимуществом считаю одну вещь то, что Ле Баннер сидит жестко на «химии». Она, конечно, дает превосходство, но обычно в первых двух раундах. Надолго «химии» не хватает, это сказывается и в осложнении на печень. В связи с чем, я буду пробовать пробить «печень» Ле Баннеру , как только он ее откроет.

В принципе, думаю, что смогу его удивить своими нестандартными методами пробития «печени». Я считаю, что смогу выиграть этот бой именно нокаутом в «печень». Более того Ле Баннер — опытный и сильный противник — будет ловить меня на многих вещах, и ввиду опыта, может быть, слишком самоуверен. Ну естественно француз очень хорош на длинной и средней дистанции, «разбивает» очень хорошо людей ногами, поэтому буду стараться пробиваться именно к ближнему бою, к свалке-завалке".

В ноябре 39-летний Дацик нокаутировал 45-летнего кикбоксера Андрея Кирсанова.