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Дацик проведет поединок против Ле Баннера по правилам кикбоксинга

13:29
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Боец ММА Вячеслав Дацик проведет поединок против легенды Жерома Ле Баннера по правилам кикбоксинга. Бой пройдет на турнире TNA CUP.

В ноябре 39-летний Дацик нокаутировал 45-летнего кикбоксера Андрея Кирсанова.

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