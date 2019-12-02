Дацик проведет поединок против Ле Баннера по правилам кикбоксинга

Боец ММА Вячеслав Дацик проведет поединок против легенды Жерома Ле Баннера по правилам кикбоксинга. Бой пройдет на турнире TNA CUP.

В ноябре 39-летний Дацик нокаутировал 45-летнего кикбоксера Андрея Кирсанова.