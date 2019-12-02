Дацик проведет поединок против Ле Баннера по правилам кикбоксинга
13:29
Боец ММА Вячеслав Дацик проведет поединок против легенды Жерома Ле Баннера по правилам кикбоксинга. Бой пройдет на турнире TNA CUP.
В ноябре 39-летний Дацик нокаутировал 45-летнего кикбоксера Андрея Кирсанова.
? 15 декабря ? Вячеслав Дацик против ? легенды К-1 Жерома Ле Баннера Дацик подерется по правилам кикбоксинга на турнире TNA CUP против легендарного бойца K-1 с более чем 100 боями среди профессионалов Жерома Ле Баннера, который вернулся и уже успел оформить в июле очередной нокаут. ?? Билеты тут ? https://tna-tickets.ru/event/boi-po-pravilam-tna-final-16/
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