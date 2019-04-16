Дацик назвал возможного соперника. Это знаменитый американец

Следующим соперником российского бойца ММА Вячеслава Дацика может стать американец Бобб Сапп.

– Предложили побиться с Боббом Саппом, с человеком, который весит больше меня, – сказал 38-летний Дацик в интервью "СЭ". – Не знаю, что там решат промоутеры. Но такой бой возможен не раньше осени. Все-таки Сапп тренируется постоянно, а я ни хрена не делал. Мне надо, как минимум, побыть на юге, побегать... В общем, если все сложится, бой с Саппом будет осенью.

В понедельник Дацик провел первый бой после освобождения из колонии, сразившись с блогером и бойцом ММА Артемом Тарссовым. Дацику присудили поражение и-за дисквалификации, которую он получил в третьем раунде.

45-летний Сапп широко известен по выступлениям в профессиональном кикбоксинге и ММА. Вес Саппа – порядка 170 килограммов (вес Дацика – 150 килограммов). В смешанных единоборствах он провел 32 боя (12 побед, 20 поражений). (Илья Андреев)