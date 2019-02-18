Что случилось с Минаковым, все ли в порядке с Харитоновым. Live "СЭ" об ММА

Обозреватель "СЭ" Илья Андреев в 16.00 в прямом эфире на Ютуб-канале "СЭ" расскажет о последних событиях в мире ММА.

– Харитонов vs Митрион. Состоится ли их бой и когда?

– Как себя чувствует Харитонов после сокрушительного удара в пах?

– Конго победил Минакова. Нашего бойца засудили?

– Это Конго так крут, или Минаков так плох?

– Минаков мог сняться с боя против Конго.

– Проиграл Федор, проиграл Минаков. Поражения наших тяжеловесов – тенденция или частные случаи?

– Хабиб vs Конор. Последние новости о возможном реванше.

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