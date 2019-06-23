Чон Чхан Сон и Розенструйк получили денежные бонусы на турнире UFC

Корейский боец ММА полулегкого веса Чон Чхан Сон отправил в нокаут в первом раунде бразильца Ренато Мойкано в главном поединке UFC Fight Night 154. Победитель получил от организаторов поединка бонус в размере 50 тысяч долларов за выступление вечера.
Кореец одержал 15-ю победу в ММА при пяти поражениях. У бразильца 13 побед, три поражения и одна ничья.
Жаирзиньо Розенструк, который дрался в тяжелой весовой категории, нокаутировал на 9-й секунде боя Аллена Краудера, за что также получил денежный бонус.
JUST. LIKE. THAT! 😱@JairRozenstruik makes a statement in the heavyweight division at #UFCGreenville! pic.twitter.com/b4UiC7t949— UFC Europe (@UFCEurope) 22 июня 2019 г.
Загрузка...