Член общественной палаты РФ Хамзаев: «Раньше Макгрегор мог получить по морде только в октагоне, а теперь и за его пределами»

Член общественной палаты РФ Сутлан Хамзаев прокомментировал высказывания Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве на прошлой неделе. Ирландец там заявил, что дагестанцы постоянно бегают.

— Это не синдром обиженных, мы знаем, как можно с Дагестаном обращаться, а как нельзя. Наша претензия в том, что после таких высказываний не было никакой реакции. Ни от тех, кто его пригласил, обеспечил охраной и возил по Москве, ни от UFC. И особенно удивило то, что на следующий день он появлися на Первом канале. Белый европеец приехал к нам, нарушил на одной пресс-конференции семь федеральных законов, а потом его зовут в прайм-тайм на государственный телеканал.

Конор должен понимать, что если раньше он мог получить в морду только в рамках октагона, то теперь может получить в морду и за его пределами. Никто не должен оскорбительно высказываться ни о каком субъекте Российской Федерации. Для него теперь октагон — это планета Земля. Конор не до конца понимает, что такое социум под названием Дагестан. Но я призываю всех находиться в рамках действующего законодательства, — сказал Хамзаев. (Михаил Потапов)