Чимаев проведет второй бой за 10 дней. Он может установить рекорд UFC

Шведский боец Хамзат Чимаев, родившийся в Чечне, проведет следующий бой в UFC 25 июля на турнире UFC на ESPN 14. 15 июля на «Бойцовском острове» он победил Джона Филиппса.

Соперником 26-летнего Чимаева станет новобранец лиги, 24-летний Риз Макки, на счету которого 10 побед, 2 поражения и 1 ничейный результат в ММА. У шведа 7 побед в 7 боях.

Чимаев проведет второй бой в UFC. Он установит рекорд промоушена, если выиграет два поединка за 10 дней.