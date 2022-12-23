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Сегодня, 19:58

Чимаев прокомментировал дебютный бой сына Кадырова в АСА

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал дебютный поединок сына главы Чечни Рамзана Кадырова в ММА.

16-летний Эли Кадыров победил Ислама Акбарова техническим нокаутом в первом раунде. Бойцы сразились на турнире АСА 150.

«Доволен ли? Да, конечно, — сказал Чимаев в интервью после боя. — Тяжело работали. Как видите, Эли — скромняга. Ему тяжело интервью давать. Мне тоже было, когда впервые начал выступать. Сейчас уже привык. Эли уже как взрослый, 16-17 лет. Он, как и я, трудился тяжело днем и вечером. Это все дало свои плоды. Сейчас поедем домой [в Чечню] и поздравим нашего президента».

Одним из секундантов Эли Кадырова был Хамзат Чимаев.

Рамзан Кадыров
Хамзат Чимаев
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