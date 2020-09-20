Чимаев получил третий бонус от UFC за третий бой

Шведский боец ММА российского происхождения Хамзат Чимаев получил бонус от UFC за поединок с американцем Джеральдом Миршертом. Чимаев нокаутировал своего соперника уже на 17-й секунде поединка на турнире UFC Fight Night 178.

Спортсмен получил бонус за третий бой подряд. И за первый, и за второй его поединок в UFC его ранее уже дополнительно премировали. Бонус равен 50 тысячам долларов.

26-летний боец всего провел девять поединков в ММА и во всех одержал победы (шесть нокаутов).