Чимаев получил третий бонус от UFC за третий бой
07:37
Шведский боец ММА российского происхождения Хамзат Чимаев получил бонус от UFC за поединок с американцем Джеральдом Миршертом. Чимаев нокаутировал своего соперника уже на 17-й секунде поединка на турнире UFC Fight Night 178.
Спортсмен получил бонус за третий бой подряд. И за первый, и за второй его поединок в UFC его ранее уже дополнительно премировали. Бонус равен 50 тысячам долларов.
26-летний боец всего провел девять поединков в ММА и во всех одержал победы (шесть нокаутов).
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