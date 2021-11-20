Чимаев победил Херманссона в борцовской схватке
02:08
Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил норвежского-шведского бойца UFC Джека Херманссона в схватке по правилам вольной борьбы со счетом 8:0. Все баллы Чимаев заработал в первом раунде.
Схватка прошла на турнире по ММА Bulldog Fight Night в Гетеборге (Швеция). Чимаев и Херманссон боролись в клетке для ММА, и не в трико, а в шортах.
На счету 27-летнего Чимаева 10 побед в 10 боях ММА. До перехода в смешанные единоборства он занимался вольной борьбой. В UFC Чимаев выступает в полусреднем и среднем весах. 33-летний Херманссон (22-6 в ММА) — средневес.
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