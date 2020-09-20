Глава UFC Дана Уайт прокомментировал победу шведского бойца российского происхождения Хамзата Чимаева в поединке против Джерральда Миршерта на турнире UFC Fight Night 178. Чимаев отправил соперника в нокаут на 17-й секунде.

«Чимаев — особенный парень. Я всю жизнь в мире единоборств, но такого бойца вижу впервые. Желание драться у Чимаева — просто неимоверное, — цитирует Уайта MMA Junkie. — Мне ни разу не приходилось думать: «Кто следующий? Как нам устроить ему бой? Как нам привезти его сюда? Как мы это это сделаем?» Это здорово, мне это нравится».