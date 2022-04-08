Чимаев и Бернс провели эмоциональную битву взглядов

Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев (10-0) и его предстоящий соперник Гилберт Бернс (20-4) провели традиционную битву взглядов перед поединком на турнире UFC 273.

Оба бойца вели себя довольно эмоционально, но Чимаев был более агрессивен и несколько раз пытался толкнуть соперника.

Чимаев подерется с Бернсом 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США). Чимаев занимает 11-ю строчку рейтинга UFC в полусреднем весе, в то время как Бернс — 2-ю.