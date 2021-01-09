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«Чикена напоминаешь». Хабиб в шутку сравнил друга с Макгрегором

20:56
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP Сторис из Instagram Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
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Боец UFC Ислам Махачев в Instagram рассказал о футбольном матче с командой Хабиба Нурмагомедова.

«Коротко о матче. Сегодня порвали Хабиба и всех футболистов. Они сейчас будут на всех страницах говорить, что выиграли. Вы им не верьте», — сказал Махачев.

В ответ на обращение Нурмагомедов написал: «Чикена напоминаешь, не делай да, вац».

Напомним, в 2016 году Хабиб после победы в бою с Майклом Джонсоном, вызвал на поединок Конора Макгрегора, назвав его цыпленком.

Сторис из Instagram Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram
Сторис из Instagram Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram

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