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7 октября, 10:56

Соннен — о бое Махачев — Оливейра: «Масштабная битва между джиу-джитсу и самбо»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Бывший боец UFC, ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен прокомментировал предстоящий бой россиянина Ислама Махачева против бразильца Чарльза Оливейры.

«Это масштабная битва между джиу-джитсу и самбо, — сказал Соннен на подкасте Beyond The Fight. — Мы увидим противостояние джиу-джитсу против самбо, и точка. Мы раньше не видели такого боя. Эти парни окажутся на канвасе. Мы знаем это заранее, но самбо не выходит со словами «не спускайте с нас глаз», а джиу-джитсу не желает рисковать тем, что здесь поставлено на кон».

Махачев и Оливейра возглавят турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона UFC в легком весе.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
Чейл Соннен
UFC
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