Чемпионский бой Немкова и Бейдера за пояс Bellator пройдет в августе

Стало известно, когда состоится бой титул Bellator в полутяжелом весе между россиянином Вадимом Немковым и чемпионом организации в двух весовых категориях американцем Райаном Бейдером.

По информации ESPN, поединок пройдет 21 августа на турнире Bellator 244 в Анкасвилле (США). Изначально их бой должен был состояться 9 мая, но мероприятие отменили из-за коронавируса.

У 28-летнего Немкова 11 побед и 2 поражения. В своем последнем бою он «задушил» во втором раунде Рафаэля Карвальо.

На счету 36-летнего Бейдера 27 побед и 5 поражений в ММА. Его последний поединок был признан несостоявшимся. Американец в первом раунде угодил пальцем в глаз Чейка Конго. До этого он на 35-й секунде нокаутировал Федора Емельяненко.