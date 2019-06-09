Чемпионский бой Гончаров – Джонсон признан несостоявшимся

Главное событие на турнире ACA 96 в польском городе Лодзь чемпионский бой между Евгением Гончаровым и Тони Джонсоном было признано несостоявшемся. Судейское решение "no contest" последовало после остановки боя в третьем раунде, когда глаз американца полностью заплыл.

Россиянин смотрелся маневреннее и техничнее в стойке. Опытный американец разбивал его мощные атаки. В первом раунде Гончаров без разведки сыпал серии ударов и чуть не поплатился за самоуверенность, пропустив встречный прямой в голову. Евгений быстро оправился от шока и в концовке уже перебивал оппонента тяжелыми "оверхендами". Во втором раунде Джонсон стал вести себя осторожнее, работая вторым "номером". Гончаров ничего не мог с ним сделать, несмотря на точные попадания сериями в голову.

Интрига сохранялась до момента, когда Гончаров сильно задел пальцем глаз соперника. Никто не придал этому значение, но буквально через минуту глаз американского "Халка" полностью заплыл, и боец стал показывать, что не может продолжать бой из-за серьезного повреждения.

Поединок был остановлен, судьи объявили "no contest" – признать бой несостоявшимся. Таким образом, титул чемпиона ACA в тяжелом весе остался вакантным.