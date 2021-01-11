Чемпион ACA в полусреднем весе россиянин Мурад Абдулаев проведет защиту титула 26 февраля во главе карда ACA 118 против соотечественника Абубакара Вагаева. Место проведения турнира будет объявлено позднее, сообщает пресс-служба АСА.

«Болельщиков ожидает яркий реванш, парни уже встречались в клетке больше двух лет назад. Тогда, в октябре 2018 года, Абдулаев отобрал титул чемпиона WFCA у Вагаева. После серии из трех побед Вагаев завоевал статус обязательного претендента на титул ACA», — рассказал президент ACA Алексей Яценко.

Для Абдулаева это будет первая защита титула чемпиона ACA, которым он владеет с сентября прошлого года, победив решением соотечественника Али Багова. У чемпиона и претендента схожий рекорд — по 19 побед, при 3 поражениях у Вагаева и 4 — у Абдулаева.