Чемпионка UFC Валентина Шевченко готова провести межгендерный бой против Сехудо

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко, у которой есть гражданство Киргизии, России и Перу, призналась, что готова провести межгендерный поединок с американцем Генри Сехудо.

«Я не вижу в этом ничего странного или страшного. Я всю жизнь провожу спарринги с парнями. Будет ли бой в реальности? Кто знает. 10 мая Генри объявил о завершении карьеры? Надеюсь, что он просто взял паузу», — приводит слова Шевченко ТАСС.

33-летний Сехудо в ММА одержал 16 побед и потерпел 2 поражения. 35-летний Круз имеет 22 победы при 3 поражениях. Предыдущий его бой был в конце 2016 года.