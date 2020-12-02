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Чемпионка мира по боксу Шилдс проведет первый поединок в MMA

09:31
Кларисса Шилдс. Фото Instagram
Кларисса Шилдс. Фото Instagram

Чемпионка мира по боксу Кларисса Шилдс проведет бой в MMA, сообщает MMA Junkie.

25-летняя спортсменка подписала контракт с PFL. Ожидается, что первый бой Шилдс проведет 23 апреля 2021 года. При этом спортсменка не бросит бокс — в феврале у нее назначен поединок против Мари Ив-Дикер.

Ранее Шилдс заявляла о желании подраться с чемпионкой UFC в двух весовых категориях Амандой Нуньес.

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