Чемпионка мира по боксу Шилдс проведет первый поединок в MMA
09:31
Чемпионка мира по боксу Кларисса Шилдс проведет бой в MMA, сообщает MMA Junkie.
25-летняя спортсменка подписала контракт с PFL. Ожидается, что первый бой Шилдс проведет 23 апреля 2021 года. При этом спортсменка не бросит бокс — в феврале у нее назначен поединок против Мари Ив-Дикер.
Ранее Шилдс заявляла о желании подраться с чемпионкой UFC в двух весовых категориях Амандой Нуньес.
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