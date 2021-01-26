Чемпионат России по MMA пройдет в Кемерове в мае

Чемпионат России по смешанным боевым единоборствам пройдет с 27 по 31 мая в Кемерове, сообщает пресс-служба Союза ММА России.

По итогам турнира будет определен состав национальной команды, которая выступит на чемпионате мира и Европы 2021 года.

«Исторически сложилось, что одним из опорных центров развития Союза ММА России был именно Кузбасс, который зарекомендовал себя как дружный и сильный регион с множеством возможностей. Здесь состоялся первый в истории Суперкубок по ММА, тогда он прошел очень ярко. Плюс одной из причин выбора места чемпионата России является то, что в этом году Кузбасс будет праздновать 300-летие», — приводит слова президента Союза MMA России Радмира Габдуллина пресс-служба организации.