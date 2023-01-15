Леон Эдвардс: «Не думаю, что Чимаев неприкасаемый монстр»

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (20-3) заявил, что Хамзат Чимаев (12-0) не является монстром, каким его пытаются выставить UFC.

«Он хороший боец, но я не думаю, что он неприкасаемый монстр, каким его пытается показать UFC. Он хороший боец, но всегда есть способ победить. Вот почему у меня серия из 11 побед», — сказал Эдвардс в интервью The Count.

Эдвардс подерется с Камару Усманом (20-2) 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.